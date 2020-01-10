جماهير الزمالك تهتف باسم الطفل أدهم الكيكي قبل مواجهة زيسكو في دوري الأبطال

حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ملعب ستاد الجيش بمدينة السلام على الهتاف للطفل الراحل أدهم الكيكي، وذلك على هامش مباراة الزمالك وزيسكو في بطولة دوري أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا. وقامت الجماهير بالهتاف: "في الجنة يا أدهم.. في الجنة يا أدهم"، وذلك من أجل إحياء ذكرى الطفل المشجع الذي وافته المنية أثر حادث طريق قبل مباراة السوبر المصري. وافته المنية أثر حادث طريق قبل مباراة السوبر المصري. ويواجه اليوم فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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