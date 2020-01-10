الأهلي بزيه الأحمر أمام بلاتينيوم غدًا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم، الذي أقيم مساء اليوم في ولاية بولاوايو، عن ارتداء الأهلي الزي المعتاد، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي

فريق بلاتينيوم الزيمبابوي الفانلة الخضراء والشورت الأخضر والجورب الأخضر.

وحضر ممثلًا عن النادي الأهلي في الاجتماع الفني كل من الكابتن سيد عبدالحفيظ،

مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، الإداري، وعمرو محب، المترجم، إلى جانب مراقب المباراة ومندوبي بلاتينيوم وممثل الاتحاد الإفريقي. ويواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.