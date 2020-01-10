بث مباشر بجودة عالية مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم، إلى ملعب ستاد السلام لمتابعة المباراة المهمة والمرتقبة التي يخوضها الزمالك أمام نظيره زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
يدير اللقاء الحكم الإثيوبى بأملاك تيسيما، ويعاونه كل من السودانى محمد عبدالله إبراهيم، مساعدًا أول، والإثيوبى صامويل تانجو مساعدًا ثانيًا، والحكم الرابع الإثيوبى
ليما نيجوسى.
يدخل الفريق الأبيض اللقاء وفى جعبته أربع نقاط يحتل بها المركز الثانى فى المجموعة من فوز وتعادل وخسارة، بينما يأتى زيسكو فى المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.
يتسلح الزمالك بحضور ما يقرب من 10 آلاف مشجع من جماهيره، حيث ضع الزمالك فى حساباتهما يمثله الجمهور من عامل ضغط على الفريق المنافس.
كانت المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين فى زامبيا انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.
موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا:
تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.
شاهد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي بدوري أبطال أفريقيا:
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