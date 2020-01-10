إنبي في معسكر مغلق استعدادًا للمقاصة

دخل فريق إنبي في معسكر مغلق بعد مران اليوم المسائي بفندق النادى استعدادا للقاء مصر المقاصة في الخامسة مساء غد بستادالسلام ضمن الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز.
شارك في المران جميع اللاعبين بما فيهمرامي صبري وعبدالرحمن عامر العائدان من الإيقاف في لقاء الاتحاد السكندري بالجولة الحادية عشر للدوري.
يذكر أن إنبي تعادل في الجولة الأخيرة للدوري مع الاتحاد السكندري بستاد بتروسبورت سلبيا.
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