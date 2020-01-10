تعرف على نصائح جوميز للاعبي الإسماعيلي

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية تحت الأمطار الغزيرة، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد على ملعب الإسماعيلية بالجولة الــ13 لمسابقة الدورى المحلى.

المران شمل على نصائح من المدرب الفرنسى جوميز، حول سبل الفاعلية الهجومية وكيفية اختراق

دفاع الخصوم، حيث أكد صاحب الــ50 عاما للاعبين على ضرورة ترجمة الفرص المتاحة لأكثر من هدف لضمان الارتياحية.

وشدد المدرب الفرنسى خلال المران الذى استمر قرابة الساعتين على أهمية الضغط المستمر وعدم منح

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المنافس فرصة اللعب بارتياحية بجانب التمرير السريع لتجنب فقدان الكرة.

المران تطرق لمنح المهاجمين عدة نصائح من شأنها زيادة فاعلية التهديف بجانب تقديم الدور الدفاعى.

وتم تخصيص تدريبات حول كيفية إرسال الكرات العرضية المتقنة من الأجناب وسط اصرار وسعى كل لاعب على نيل ثقة المدرب الجديد واختتم بتقسيمة حماسية تم خلالها السعى لتصحيح الأخطاء.