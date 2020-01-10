واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية تحت الأمطار الغزيرة، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة طلائع الجيش بعد غدٍ الأحد على ملعب الإسماعيلية بالجولة الــ13 لمسابقة الدورى المحلى.
المران شمل على نصائح من المدرب الفرنسى جوميز، حول سبل الفاعلية الهجومية وكيفية اختراقدفاع الخصوم، حيث أكد صاحب الــ50 عاما للاعبين على ضرورة ترجمة الفرص المتاحة لأكثر من هدف لضمان الارتياحية.
وشدد المدرب الفرنسى خلال المران الذى استمر قرابة الساعتين على أهمية الضغط المستمر وعدم منح
المران تطرق لمنح المهاجمين عدة نصائح من شأنها زيادة فاعلية التهديف بجانب تقديم الدور الدفاعى.
وتم تخصيص تدريبات حول كيفية إرسال الكرات العرضية المتقنة من الأجناب وسط اصرار وسعى كل لاعب على نيل ثقة المدرب الجديد واختتم بتقسيمة حماسية تم خلالها السعى لتصحيح الأخطاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على نصائح جوميز للاعبي الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.