باهر المحمدي يتأهل لمواجهة الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

عاد باهر المحمدى قائد الإسماعيلى للتدريبات بعد غيابه عن المران أمس بسبب معاناته من آلالام فى عضلات البطن. ويستضيف الدراويش منافسه طلائع الجيش الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الــ13 من عمر الدورى المحلى. وقام المدافع الدولى بالجرى حول الملعب قبل أن يخوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى. قبل أن يخوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى. وأكد هريدى فى تصريحات عقب مران اليوم بأن المحمدى سيكون جاهزا للمباراة بعد اكتمال شفائه.

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