تعرف على مدة غياب أحمد أيمن مع الإسماعيلي

قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى أن أحمد أيمن ظهير الفريق تعرض لتمزق خفيف فى العضلة الخلفية ، وذلك على خلفية مشاركته بمواجهة بيراميدز بالجولة الماضية. خلفية مشاركته بمواجهة بيراميدز بالجولة الماضية. وأضاف عبد العزيز :"اللاعب بدأ فى الحصول على حقن البلازما وفترة غيابه تقدر بنحو أسبوع قبل العودة للتدريبات الجماعية". غيابه تقدر بنحو أسبوع قبل العودة للتدريبات الجماعية". وأتم طبيب الفريق :"لاعب المنتخب الاوليمبى سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف ، سعيا لتجهيزه للقاء الإياب أمام الاتحاد السكندرى فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

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