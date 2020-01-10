اتصالات مكثفة للخطيب لتيسير دخول الجماهير المباريات

أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، عدة اتصالات مع كل من: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، والمسؤولين عن شركة «تذكرتي»، الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي، والمسؤولين عن الشركة الإفريقية القائمة على تأمين المباريات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية. الجهات الأمنية. وذلك لعقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن، لإيجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير، سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع المشار إليه مناقشة وضع آليات للتيسير الكامل على الجماهير خلال الفترة المقبلة أثناء دخول الملاعب، واستخدام أدوات التشجيع المشروعة والمسموح بها في المدرجات، تمهيدًا للسماح بدخول عدد أكبر من الجماهير في المباريات المقبلة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تأمين وتنظيم المباريات، والالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجهات الأمنية في هذا الشأن، والتي تبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة للتيسير الكامل على الجماهير خلال الفترة المقبلة أثناء دخول الملاعب، واستخدام أدوات التشجيع المشروعة والمسموح بها في المدرجات، تمهيدًا للسماح بدخول عدد أكبر من الجماهير في المباريات المقبلة، وذلك في إطار التعاون مع كل الجهات القائمة على تأمين وتنظيم المباريات، والالتزام بكل التعليمات التي تصدر عن الجهات الأمنية في هذا الشأن، والتي تبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية

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