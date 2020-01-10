بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث مباراة القمة السعودية بين النصر والاتحاد على ملعب الأول مساء اليوم الجمعة 10-1-2020 ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
المباراة ضمن الجولة ال14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كآخر مباريات اليوم الجمعة في المسابقة، بعدما فاز الشباب على ملعب الحزم بعد الظهيرة، واستضاف التعاون نظيره الفتح لحساب نفس الجولة بعد العصر.
ينطلق هذا اللقاء في تمام الساعة 20:05 بالتوقيت المحلي، 19:05 بتوقيت مصر، 17:05 بتوقيت جرينيتش، على ستاد “الأمير فيصل بن فهد”.
يدخل النصر هذا اللقاء في المركز الأول برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطتين عن الهلال الثاني والذي لعب مباراة أقل. أما اتحاد جدة فيواصل صراعه من أجل البقاء، حيث يحتل المركز ال13 برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، ولم يفز الفريق منذ يوم 24 نوفمبر 2019 عندما هزم الاتفاق خارج قواعده.
النصر 0-0 الاتحاد
???? ستاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض)
???? الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 14
جارية الآن
بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً وسهلاً بكل عشاق الدوري السعودي وناديي النصر والاتحاد في هذه التغطية المباشرة لمباراة قمة الجولة الــ14.
- ???? مساء الخير عليكم، سأكون معكم “محمود ماهر” لمدة 90 دقيقة من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 لتغطية كل صغيرة وكبيرة تخص هذه القمة المرتقبة.
- ♻️ لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول “ريفريش” ليصلكم كل ما هو جديد عن المباراة.
- ???? النصر لم يخسر أي مباراة في آخر 5 مباريات لعبها في جميع المسابقات، هزم التعاون والعدالة والفيحاء في الدوري بنتائج 2-1 و0-3 و1-4 -على الترتيب-، وهزم ضمك 2-4 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهزم التعاون بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1/1 في بطولة كأس السوبر السعودي.
- اتحاد جدة خسر في الدوري السعودي أمام الفيصلي 1-2 والفيحاء 4-1، وتعادل مع الفتح 1-1 في الجولة الماضية من الدوري يوم 28 ديسمبر 2019، قبل أن يودع من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفتح في جدة بهدفين لهدف يوم الأول من يناير الجاري.
- بعد قليل تأتيكم التشكيلة الرسمية لكل فريق..
- ???????????? تشكيلة النصر اليوم: زيد البواردي – سلطان الغانم – نايف الماس – عبد الله مادو – عوض خميس – عبد الله الخيبري – بيتروس – أحمد موسى – نور الدين أمرابط – جوليانو – عبد الرزاق حمدالله.
- ???????????? تشكيلة الاتحاد اليوم: مارسيلو جروهي – منصور الحربي – حمدان الشمراني – جوناس داسوزا – مهند الشنقيطي – كريم الأحمدي – عبد الإله المالكي – ليوناردو جيل – عبد الرحمن العبود – رومارينيو – هارون كمارا.
- تكتيك النصر والاتحاد
- 1″ ✅ صافرة بداية اللقاء.. النصر على يسار الشاشة بالزي الأبيض..اتحاد جدة بالزي التقليدي الأصفر والأسود على اليمين.
- 3″ إنفرااااااد لاتحاد جدة .. والكرة تشتت من قلبي الدفاع في الوقت المناسب إلى ركنية.
- 3″ الركنية تنفذ بشكل جميل .. ودفاع النصر يجد صعوبة في ابعادها.
- 8″ اتحاد جدة مُركز أكثر من النصر .. داخل المباراة بحماس ورغبة كبيرة في الاستحواذ وتدوير الكرة.
- 8″ لا يوجد أي حضور هجومي للنصر في أول عشر دقائق من المباراة..لاعبو اتحاد جدة يمارسون ضغط شرس على النصر.
- 9″ مطالبات من نور الدين أمرابط باحتساب ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع من جوناس داخل منطقة الجزاء، والحكم يشير باستمرار اللعب.
- 9″ كريم الأحمدي يقدم مستوى مميز حتى الآن في غلق المساحات من العمق الدفاعي.
- 15″ ⛳️ هجمات اتحاد جدة مستمرة..وركنية جديدة للفريق.
- 18″ أوووووووووووووووووووه….حارس مرمى النصر البديل “زيد البواردي” ينقذ إنفراد صريح لهارون كمارا..يا لها من فرصة مؤكدة لتسجيل هدف التقدم..الاتحاد يؤكد أفضليته من تلك الفرصة.
- 19″ ???? عبد الرحمن العبود أرسل كرة طولية رهيبة في عمق دفاع النصر تسلمها هارون كمارا وسدد لكن خروج الحارس زيد البواردي أنقذ الموقف..
- 19″ ???? عبد الرحمن العبود خرج من الملعب لتلقي العلاج بعد تعرضه لضربة في خط الوسط..ليست ضربة قوية جدًا.
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