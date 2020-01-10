عموري يفسد سهرة الجزيرة ويُهدي شباب الأهلي دبي بطاقة نهائي كأس الخليج العربي

تأهل فريق شباب الأهلي دبي إلى نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على مضيفه الجزيرة 4/2 بركلات الترجيح مساء اليوم الجمعة 10-1-2020 على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/2.

وتقدم شباب الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق مدافعه محمد مرزوق، قبل أن يسجل عمر عبد الرحمن (عموري) هدف التعادل للجزيرة فى الدقيقة 57، ثم سجل مارياني مدافع شباب الأهلي دبي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 74.

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وفي الدقيقة 77 سجل كانتابيا هدف التعادل لشباب الأهلي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق شباب الأهلي الذي سجل أربع ركلات عن طريق أحمد خليل وكانتابيا ويوسف جابر ومارياني، فيما سجل للجزيرة علي مبخوت والبرازيلي كينو وأضاع عمر عبد الرحمن ومسلم فايز.

وسيواجه شباب الأهلي دبي في المباراة النهائية الفريق الفائز من مباراة العين والنصر في الدور قبل النهائي، والتي تقام في وقت لاحق اليوم.

وبدأت المباراة بأداء غلب عليه التوتر والعصبية بين الفريقين، حيث وضح ذلك من خلال التدخلات العنيفة بين اللاعبين، لكن الحكم حذر اللاعبين من زيادة تلك التدخلات ليفرض سريعا حالة من الانضباط على اللاعبين.

وجاءت أول محاولات المباراة الخطيرة في الدقيقة 17 حينما لعب عمر عبد الرحمن لاعب الجزيرة كرة داخل منطقة جزاء شباب الأهلي، ليوجهها المدافع ميلوس كوزانوفيتش بضربة رأس لكن ماجد ناصر حارس شباب الأهلي أبعد الخطر عن مرماه.

وفي الدقيقة 28 سجل محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي الهدف الأول لفريقه، بعدما تلقى تمريرة من أحمد خليل داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة على يسار الحارس عادل أبو بكر.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الاول، أضاع ليوناردو دا سيلفا، فرصة إضافة الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي، بعدما انطلق بالكرة من وسط الملعب حتى مرمى أبو بكر، لكنه وضع الكرة في القائم الأيمن لحارس مرمى الجزيرة.

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بعدها بدقيقة أضاع اللاعب ذاته انفرادا بمرمى أبو بكر، لكنه سددها في جسم الحارس.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي /1 صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، بادر الجزيرة إلى شن بعض الهجمات من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن دفاع شباب الأهلي دبي وحارس مرماه كانوا في الموعد .

ومع هطول الأمطار بكثرة على أرضية ملعب المباراة، توقف اللقاء لبضع دقائق مع مغادرة بعض الجماهير، قبل استئنافه مجددا.

وفي الدقيقة 57 سجل الجزيرة هدف التعادل عن طريق عمر عبد الرحمن، الذي تسلم كرة خارج منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية زاحفة على يسار ماجد ناصر.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني بضربة حرة مباشرة سددها من الجانب الأيسر لمرمى شباب الأهلي دبي، مباشرة باتجاه الشباك لتصطدم برأس مدافع الفريق وتتجه نحو الشباك وسط محاولات يائسة من يوسف جابر مدافع الفريق لإبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 76 احتسب الحكم ركلة جزاء، بعد عرقلة تعرض لها كانتاربيا لاعب شباب الأهلي، ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد (فار)، ليتأكد من العرقلة، ويسجل كانتابيا هدف التعادل لشباب الأهلي.

وأنهى الحكام المباراة بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لشباب الأهلي دبي ومنحته التأهل إلى المباراة النهائية.