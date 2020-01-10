أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة فى كأس الخليج العربي الإماراتي

تأهل فريق شباب الأهلي دبي إلى نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على مضيفه الجزيرة 4/2 بركلات الترجيح مساء اليوم الجمعة 10-1-2020 على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة، عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2/2.

تقدم شباب الاهلي فى الدقيقة 29 بهدف اللاعب محمد مرزوق، بدءت لعبة الهدف من الرواق الايمن بتمريرة على حدود منطقة الجزاء ثم تبادل جماعي رائع للكرة أربك دفاع الجزيرة مرر احمد خليل الكرة داخل منطقة الجزاء، والذي خطفها مرزوق من امام الجميع ليسكنها فى الشباك.

وفى الدقيقة 58 سجل الجزيرة هدف التعادل من تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري”.

ثم عاد الجزيرة وسجل الهدف الثاني فى الدقيقة 75، عن طريق كرة ثابتة من الناحية اليمين نفذها عموري، ومن نيران صديقة حول لاعب الاهلي دايفيد مارياني الكرة براسة بالخطأ فى مرماه.

وبعد ثلاث دقائق فقط من تقدم الجزيرة تحصل لاعب الاهلي فيديريكو كارتابياوو على ركلة جزاء نفذها بنفسه ليتعادل لفريقه 2-2 فى الوقت الاصلي من المباراة.

ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق شباب الأهلي الذي سجل أربع ركلات عن طريق أحمد خليل وكانتابيا ويوسف جابر ومارياني، فيما سجل للجزيرة علي مبخوت والبرازيلي كينو وأضاع عمر عبد الرحمن ومسلم فايز.

وسيواجه شباب الأهلي دبي في المباراة النهائية الفريق الفائز من مباراة العين والنصر والتي ستقام مساء اليوم.

إليكم اهداف مباراة الجزيرة وشباب الاهلي اليوم..

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الهدف الاول لشباب الاهلي 1-0

هدف التعادل للجزيرة 1-1

الهدف الثاني للجزيرة 2-1

الهدف الثاني لشباب الاهلي 2-2

ركلة الجزاء الاخيرة لشباب الاهلي 4-2