بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث الزمالك المصري وزيسكو يونايتد الزامبي على ملعب الأول مساء اليوم الجمعة 10-1-2020 ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.

تُعد هذه المباراة هي ثاني مباريات اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا بعد مباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي التي أقيمت في الجزائر لحساب المجموعة الرابعة التي تضم كذلك الترجي وفيتا كلوب.

ينطلق هذا اللقاء في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب الأهلي الجديد “السلام الدولي سابقًا”.

يدخل الزمالك هذا اللقاء وفي جعبته 4 نقاط تحصل عليهم من فوزه على أول أغسطس الأنجولي بالاضافة إلى تعادل صعب مع زيسكو يونايتد في الجولة الماضية بزامبيا.

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الزمالك 0-0 زيسكو يونايتد

???? ستاد السلام الدولي (القاهرة)

???? مجموعات دوري أبطال أفريقيا (المجموعة A)

⏰ تنطلق بعد قليل (19:00 جرينيتش)

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً وسهلاً بكل عشاق نادي الزمالك في هذا البث المباشر لمباراة الفريق الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019.

???? مساء الخير عليكم، سأكون معكم “محمود ماهر” لمدة 90 دقيقة من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 لتغطية كل صغيرة وكبيرة تخص هذه المباراة.

???????? الزمالك خسر في افتتاح دور المجموعات أمام مازيمبي الكونجولي 3/صفر، وقام بعدها بتغيير مدربه الصربي ميتشو بالفرنسي باتريس كارتيرون، ليقوده لتحقيق 4 نقاط وضعته في دائرة المنافسة على المركز الثاني بالمجموعة A في دوري الأبطال.

☹️ الزمالك كان يستطيع الفوز على زيسكو في زامبيا، عندما سجل له هداف أمم أفريقيا تحت 23 عامًا “مصطفى محمد” هدف التقدم قبل 20 دقيقة من النهاية، إلا أن تخاذل قلبي الدفاع أدى إلى تعديل زيسكو للنتيجة وانتهاء اللقاء بالتعادل، ليتأجل حسم المركز الثاني إلى الجولة الأخيرة بسبب تلك النتيجة.

???? تخلص الزمالك من لعنة التعادلات التي رافقته على مدار الجولات الثلاث الماضية في الدوري المصري الممتاز بفوزين متتاليين الأول على أسوان 2/صفر والثاني على طنطا في المحلة 3/2، وفي اللقاء الأخير أمام طنطا كان متأخرًا في النتيجة بهدفين لهدف حتى الدقائق العشر الأخيرة.

بعد قليل تأتيكم التشكيلة الرسمية لكل فريق..