ماجواير لن يغيب لشهرين عن مانشستر يوتايتد كما أشيع

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة إن المدافع هاري ماغوير ربما يعود للمشاركة عبر المباراة المقررة أمام نورويتش سيتي غداً السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وكان سولشاير قد صرح قبل أيام بأن ماجوير سيغيب عن مباراة نورويتش سيتي بسبب إصابة في أعلى الفخذ، لكن المدافع الإنجليزي تعافى بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

وقال سولشاير في تصريحاته للصحفيين اليوم “لديه فرصة للمشاركة غداً… كان شيئاً بسيطاً… وسنرى ما سيقدمه في التدريبات اليوم.”

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