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ماجواير لن يغيب لشهرين عن مانشستر يوتايتد كما أشيع

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محمد ماهر 0 تبليغ

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قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة إن المدافع هاري ماغوير ربما يعود للمشاركة عبر المباراة المقررة أمام نورويتش سيتي غداً السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وكان سولشاير قد صرح قبل أيام بأن ماجوير سيغيب عن مباراة نورويتش سيتي بسبب إصابة في أعلى الفخذ، لكن المدافع الإنجليزي تعافى بشكل أسرع مما كان متوقعاً.

وقال سولشاير في تصريحاته للصحفيين اليوم “لديه فرصة للمشاركة غداً… كان شيئاً بسيطاً… وسنرى ما سيقدمه في التدريبات اليوم.”

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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