برشلونة يُرسل وفدًا إلى قطر للاجتماع بتشافي هيرنانديز!

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن إريك أبيدال مدير الكرة بنادي برشلونة الإسباني، وأوسكار جراو الرئيس التنفيذي للنادي، بصدد الإجتماع في العاصمة القطرية الدوحة مع لاعب الفريق السابق تشافي، المدير الفني الحالي لفريق السد القطري.

ويأتي ذلك بعد ساعات من صدمة هزيمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 2 / 3 مساء الخميس في الدور قبل النهائي من كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيف السعودية منافساته على ملعب “الجوهرة المشعة” في قطر، وهي الهزيمة التي أثارت الكثير من الأنتقادات ضد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة.

وذكرت إذاعة “راديو كتالونيا” الإسبانية اليوم أن أبيدال وجراو بصدد الاجتمع مع تشافي في الدوحة قبل العودة إلى إسبانيا.

ورغم أن برشلونة قدم عرضاً جيداً وكان الفريق الأفضل في أغلب فترات المباراة أمس، نجح أتلتيكو في قلب موازين المواجهة لصالحه ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائي حيث يلتقي ريال مدريد على الملعب نفسه في جدة بعد غد الأحد، لتزداد الضغوط على فالفيردي وتتعالى الأصوات المطالبة برحيله عن المنصب.

Advertisements

وذكرت إذاعة “راديو كتالونيا” أن مسؤولي برشلونة سيجتمعان مع تشافي لبحث إمكانية توليه تدريب برشلونة، حسب ما نقلته صحيفة “آس” الإسبانية.

وتجدر الإشارة إلى أن تشافي كان قد إعترف في ديسمبر الماضي، خلال مشاركة السد في كأس العالم للأندية التي أحتضنتها قطر، بأن أحد أحلامه هو أن يتولى تدريب فريقه السابق برشلونة، لكنه أضاف حينها أن هذا الأمر لم يصبح متاحاً بعد وأنه يركز على عمله مع فريق السد ومشروعاته التي يسعى إليها خلال تواجده في قطر.

أتلتيكو مدريد يفضح دفاع برشلونة ويَحرم السعودية من كلاسيكو الأرض!

مينو رايولا يُوجه أسهم النقد إلى برشلونة بسبب دي ليخت