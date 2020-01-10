رسميًا | كريستال بالاس يستعير مهاجم إيفرتون

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الجمعة تعاقده مع المهاجم التركي سينك توسون من إيفرتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان توسون 28/ عاماً/ قد إنضم إلى إيفرتون في يناير 2018 لكنه خرج من حسابات تشكيلة الفريق.

وقال ستيف باريش رئيس نادي كريستال بالاس :”سعداء بالحصول على خدمات سينك خلال الفترة المتبقية من الموسم.”

وأضاف “لقد أستمتعنا بما قدمناه في النصف الأول من الموسم، وإنضمام سينك إلينا سيعزز فريقنا، وسنسعى لإنهاء الموسم ضمن المراكز العشرة الأولى في الدوري الممتاز.”

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وتابع “سينك لديه سجل تهديفي جيد، ونحن معجبون به منذ فترة، لذلك يسعدني بشكل كبير أن أرحب به في كريستال بالاس.”

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