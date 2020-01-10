نتيجة مباراة شبيبة القبائل والرجاء الرياضي فى دوري أبطال أفريقيا

في واحدة من المواجهات الكبرى، يستضيف فريق شبيبة القبائل الجزائري نظيره الرجاء الرياضي المغربي، فى قمة مباريات اليوم الجمعة 10-1-2020 على ملعب 1 نوفمبر 1954 – تيزي وزو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق مباراة الشبيبة والرجاء مساء اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ويتواجد في هذه المجموعة فرق الترجي الرياضي التونسي بالإضافة إلى فيتا كلوب الكونغولي، بجانب الرجاء والشبيبة.

ويتواجد الترجي على رأس هذه المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، بينما يأتي الرجاء في المركز الثاني بـ 6 نقاط، وشبيبة القبائل في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وفيتا كلوب يتذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

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وفي المباراة الماضية فاز فريق الرجاء على أرضه ووسط جماهيره بملعب المركب الرياضي محمد الخامس على شبيبة القبائل بهدفين نظيفين.

ويدخل الفريقان المباراة من أجل تعزيز آمالهما في الوصول للدور المقبل من البطولة، نظرًا لأن المنافسة شرسة للغاية لحصد بطاقتي التأهل.

تذاع مباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء الرياضي المغربي، عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 1، ويعلق على المباراة التونسي عصام الشوالي.