نتيجة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي فى دوري أبطال أفريقيا

يستضيف نادي الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 10-1-2020 على ملعب السلام الدولي، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو مساء اليوم فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي بدوري أبطال افريقيا برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة امام اول أغسطس الانجولي، وتعادل امام زيسكو الزامبي، وخسر امام مازيمبي الكونغولي، فيما يأتي مازيمبي في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

على الجانب الاخر يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارة وحيدة امام مازيمبي الكونغولي.

Advertisements

وسوف يبحث الزمالك خلال مباراة اليوم عن فوز مريح يقرب الأبيض من التأهل للدور التالي في البطولة بعد بداية غير موفقة في دور المجموعات والخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الاولي.

وسوف تقام مباراة الزمالك وزيسكو بحضور 10 آلاف مشجع بناء على موافقة الجهات الامنية.