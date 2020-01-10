نتيجة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي فى دوري أبطال أفريقيا

يستضيف نادي الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 10-1-2020 على ملعب السلام الدولي، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو مساء اليوم فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.
الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي بدوري أبطال افريقيا برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة امام اول أغسطس الانجولي، وتعادل امام زيسكو الزامبي، وخسر امام مازيمبي الكونغولي، فيما يأتي مازيمبي في المركز الأول برصيد 7 نقاط.
على الجانب الاخر يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارة وحيدة امام مازيمبي الكونغولي.
وسوف يبحث الزمالك خلال مباراة اليوم عن فوز مريح يقرب الأبيض من التأهل للدور التالي في البطولة بعد بداية غير موفقة في دور المجموعات والخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الاولي.
وسوف تقام مباراة الزمالك وزيسكو بحضور 10 آلاف مشجع بناء على موافقة الجهات الامنية.
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