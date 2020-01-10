نتيجة مباراة العين والنصر فى كأس الخليج العربي الإماراتي

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره العين، فى احدى مباريات اليوم الجمعة 10-1-2020 على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، ضمن منافسات نصف النهائي، لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي.

تنطلق مباراة النصر والعين مساء اليوم فى تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت مكة، 16:45 بتوقيت جرينتش.

ويسعى كل من العين والنصر للتأهل لنهائي كأس الخليج العربي، في المباراة التي تقام على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، ومواجهة الفائز من مباراة الجزيرة وشباب الأهلي دبي في نصف النهائي الآخر.

جدير بالذكر ان الفريقين قد ألتقيا فى كأس الامارات فى دور المجموعات بالمجموعة الاولي، وشهد اللقاء فوز العين بنتيجة 3-1، وتقابل الفريقين بعدها مرة آخري فى دوري الخليج العربي الاماراتي ضمن منافسات الجولة الـ8 والذي شهد تعادل ايجابي بنتيجة 2-2، لتكون مواجهة اليوم هي المواجهة الثانية بين الفريقين فى كأس الخليج الاماراتي.

تنقل مباراة العين والنصر في كأس الخليج العربي الإماراتي، عبر قنوات: قناة أبو ظبي الرياضية قناة دبي الرياضية.