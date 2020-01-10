اونلاين | يلا شوت NAsser مشاهدة مباراة النصر واتحاد جدة بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش النصر رابط Nasser NOW

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معلومات مباراة الاتحاد السكندري وانبي

البطولة : الدوري المصري 2019 .

موعد المباراة : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية.

تاريخ المباراة : الأربعاء الموافق 8-1-2020 .

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القنوات الناقلة : أون سبورت .

التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

ملعب المباراة : استاد بتروسبورت .

نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وانبي

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