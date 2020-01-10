اونلاين | كول كورة Nasser مشاهدة مباراة النصر والاتحاد KSA بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش النصر (دوري بل

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بث مباشر لأحداث مباراة القمة السعودية بين النصر والاتحاد على ملعب الأول مساء اليوم الجمعة 10-1-2020 ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

المباراة ضمن الجولة ال14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كآخر مباريات اليوم الجمعة في المسابقة، بعدما فاز الشباب على ملعب الحزم بعد الظهيرة، واستضاف التعاون نظيره الفتح لحساب نفس الجولة بعد العصر.

ينطلق هذا اللقاء في تمام الساعة 20:05 بالتوقيت المحلي، 19:05 بتوقيت مصر، 17:05 بتوقيت جرينيتش، على ستاد “الأمير فيصل بن فهد”.

يدخل النصر هذا اللقاء في المركز الأول برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطتين عن الهلال الثاني والذي لعب مباراة أقل. أما اتحاد جدة فيواصل صراعه من أجل البقاء، حيث يحتل المركز ال13 برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، ولم يفز الفريق منذ يوم 24 نوفمبر 2019 عندما هزم الاتفاق خارج قواعده.

النصر 0-0 الاتحاد

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ستاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض)

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 14

تنطلق بعد قليل (17:05 جرينيتش)

أهلاً وسهلاً بكل عشاق الدوري السعودي وناديي النصر والاتحاد في هذه التغطية المباشرة لمباراة قمة الجولة الــ14.

النصر لم يخسر أي مباراة في آخر 5 مباريات لعبها في جميع المسابقات، هزم التعاون والعدالة والفيحاء في الدوري بنتائج 2-1 و0-3 و1-4 -على الترتيب-، وهزم ضمك 2-4 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وهزم التعاون بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1/1 في بطولة كأس السوبر السعودي.

اتحاد جدة خسر في الدوري السعودي أمام الفيصلي 1-2 والفيحاء 4-1، وتعادل مع الفتح 1-1 في الجولة الماضية من الدوري يوم 28 ديسمبر 2019، قبل أن يودع من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفتح في جدة بهدفين لهدف يوم الأول من يناير الجاري.