رياضة | رئيس اتحاد جدة يكشف سبب تأخر التوقيع مع برونو.. ومصير تين كات حال الخسارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد جدة يكشف سبب تأخر التوقيع مع برونو.. ومصير تين كات حال الخسارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق اتحاد جدة ضيفاً على نظيره النصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، اليوم الجمعة.

سبب تأخر التعاقد مع برونو

وأشار مراسل قناة السعودية الرياضية، أنه سيتم التوقيع مع البرازيل برونو اوفيني في الساعات القادمة، وأن ما عطلها هو التسريبات من "حسابات اتحادية".

وكان من المقرر أن يكون برونو أساسياً في لقاء الاتحاد أمام النصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

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وحمل أخبار سارة لجماهير الاتحاد بأن النادي قريب من التوقيع مع مهاجم أفريقي، في الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما قاله أنمار الحائلي رئيس النادي.

مصير تين كات في حال الخسارة

وأوضح أن أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة أكد على عدم التفكير في تغيير المدرب الهولندي تين كات حتى في حال الخسارة، وذلك لعدم حدوث خلل في صفوف الفريق بسبب كثرة التغيير، حسب ما أوضح الرئيس.

يذكر أن اتحاد جدة يتواجد المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بعد أن لعب 13 مباراة، وحقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر في 8 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 18 هدف، ودخل مرماه 23 هدف.