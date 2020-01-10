رياضة | تعرّف على مباريات وترتيب المجموعة الأولى والثانية بالقسم الثالث (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على مباريات وترتيب المجموعة الأولى والثانية بالقسم الثالث (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام في الثانية والنصف من عصر السبت، مباريات الجولة الأولى، لمنافسات الدور الثاني، من مسابقة دوري القسم الثالث للمجموعتين الأولى، والثانية.

ومن المقرر أن يلتقي في المجموعة الأولى، وادي النيل مع ادفو، الزهراء مع التعدين، وشبان اسنا مع الاقصر، المدينة المنورة مع هلال أسوان، جمهورية دراو مع التحرير، ابو الريش مع كيما أسوان.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي كلاً من، نادي قنا مع مكة المكرمة، وشبان المراغة مع نادي المراغة وقفط مع البداري وأخميم مع مركز شباب البلينا، ومركز شباب سوهاج مع فريق قوص، وأهلي المنشأة مع نجوع مازن.