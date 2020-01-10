رياضة | تعرف على برنامج دكرنس استعداداً للدور الثاني من المظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على برنامج دكرنس استعداداً للدور الثاني من المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى إقامة معسكر مغلق للفريق الأول بمنتجع الأسيوطى على غرار ما يقوم به مجلس إدارة نادى دكرنس خلال الموسمين الماضيين.

المعسكر ينطلق غدا السبت ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس المقبل يخوض خلالها الفريق ٣ مباريات ودية حيث يلاقى الأحد تليفونات بنى سويف والثلاثاء أمام ببا بينما جارى تحديد الفريق الثالث لمباراة الأربعاء.

وكان مصطفى عبده المدير الفنى الجديد للفريق الأول بنادى دكرنس قد قاد الفريق أمس لفوزا وديا بهدف دون مقابل أمام بنى عبيد بملعب دكرنس إستعدادا لإنطلاقة الدور الثانى بالقسمين الثانى والثالث.

ويحتل دكرنس حاليا المركز الثامن بين فرق المجموعة الثالثة عقب نهاية الدور الأول حيث تولى قيادته فنيا أيمن الجمل قبل أن يخلفه مصطفى عبده.

ويستعد دكرنس لإنطلاقة مباريات الدور الثانى أمام ضيفه الأوليمبى.