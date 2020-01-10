رياضة | يخسر من كيسفاردا المجرى وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يخسر من كيسفاردا المجرى وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكنانى، أمام فريق كيسفاردا المجرى، المعسكر بمدينة الغردقة، بثنائية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، بملعب نادي الجونة الفرعي.

تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات فريق نادي الألومنيوم، لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

وقال صلاح صالح، مدير عام النادي، والمشرف العام على الفريق، ان الجهاز الفني للفريق بقيادة ياسر الكنانى، قام بالدفع بعدد من اللاعبين الغير منتظمين بالتشكيلة الأساسية، فضلا عن الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابة والايقاف.

وأشار صالح، في تصريح خاص ل"الخليج 365 الرياضي" الي ان المباراة أمام فريق كيسفاردا المجري، تعد تجربة جيدة للفريق قبل انطلاق منافسات الدور الثاني، لاسيما وان الفريق المجرى من المنافسين على صدارة الدوري المجرى.

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يذكر ان فريق كيسفاردا المجرى، احد الفرق التي تنافس على بطولة الدوري المجرى، وسبق له مواجهة نادي الجونة الموسم الماضي، أثناء معسكره، وانتهى بفوز الجونة بهدفين لهدف

ويعود فريق الالومنيوم، مساء اليوم الجمعة لنجع حمادي، لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة فريق نادي الفيوم، بمستهل الدور الثاني، والمقرر لها يوم الأحد الموافق13 يناير.

يذكر ان فريق الالومنيوم انهي منافسات الدور الاول بالمركز الثالث، بجدول المجموعة ، برصيد 22 نقطة.