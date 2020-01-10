رياضة | كيف سيكون ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال عدم وجود الـ "VAR"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سيكون ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في حال عدم وجود الـ "VAR" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت تقنية حكم الفيديو المساعد " الفار" الكثير والكثير من الجدل في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ثاني مواسم تطبيق التجربة في ملاعب البريمييرليج.

وتواصل الجدل خلال هذا الموسم بشكل أكبر من الموسم الماضي، مع وجود قرارات كثيرة، كان أبرزها هدف جابريل خيسوس الثالث في مرمى توتنهام والذي ألغاه الفر بداعي لمسة اليد.

ونشرت شبكة "ESPN" تقريراً تناقلته صجيفة ديلي ميل البريطانية، عن شكل الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة عدم وجود الفار هذا الموسم.

وأشار التقرير أن مانشستر سيتي هو المتضرر الأول من تطبيق الفار، حيث كان الفارق مع ليفربول المتصدر سيصبح 7 نقاط، بدلاً من 14 نقطة حالياً.

في المقابل استفاد اليونايتد من تلك التقنية، حيث من دونها كان سيفقد نقتطين في صراح الدوري الإنجليزي الممتاز، مما سيعني تقهقر ترتيب الفريق للمركز التاسع.

ترتيب الدوري الإنجليزي الحالي مع وجود الـ VAR:-

1- ليفربول 58 نقطة

2- ليستر سيتي 45 نقطة

3- ماشستر سيتي 44 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- مانشستر يونايتد 31 نقطة

6- توتنهام 30 نقطة

7- ولفرهامبتون 30 نقطة

8- شيفيلد يونايتد 29 نقطة

9- كريستال بالاس 28 نقطة

10- أرسنال 27 نقطة

11- إيفرتون 25 نقطة

12- ساوثهامبتون 25 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

14- برايتون 24 نقطة

15- بيرنلي 24 نقطة

16- وست هام يونايتد 22 نقطة

17- أستون فيلا 21 نقطة

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18- بورنموث 20 نقطة

19- واتفورد 19 نقطة

20- نوريتش سيتي 14 نقطة.

ترتيب الدوريالإنجليزي في حالة عدم وجود فار

1- ليفربول 56 نقطة

2- مانشستر سيتي 49 نقطة

3- ليستر سيتي 42 نقطة

4- تشيلسي 36 نقطة

5- ولفرهامبتون 34 نقطة

6- شيفيلد يونايتد 32 نقطة

7- أرسنال 30 نقطة

8- توتنهام 29 نقطة

9- مانشستر يونايتد 29 نقطة

10- إيفرتون 28 نقطة

11- كريستال بالاس 27 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

13- وست هام يونايتد 24 نقطة

14- بيرنلي 24 نقطة

15- أستون فيلا 23 نقطة

16- برايتون 20 نقطة

17- ساوثهامبتون20 نقطة

18- نوريتش سيتي 20 نقطة

19- واتفورد 20 نقطة

20- بورنموث 17 نقطة.