رياضة | نتائج الجولة الثامنة بالقسم الرابع بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج الجولة الثامنة بالقسم الرابع بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الجولة الثامنة بدورى القسم الرابع بالدقهلية إقامة 5 مباريات اليوم الجمعة، حيث أسفر نتائج المجموعة الأولى عن فروز فريق مركز شباب بلقاس على ضيفه فريق شاوة بنتيجة ٣-١ فيما عاد ميت غمر بفوز عريض أمام إتحاد السنبلاوين بنتيجة ٢-٥.

وتغلب فريق مركز شباب أجا، على حساب، فريق، السنبلاوين بهدف دون مقابل، فيما حقق فريق بطره فوزا مثيرا على طلخا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما عاد المعصرة بفوز ثمين من ملعب الستامونى بهدف أيضا.

وفي المجموعة الثانية واصل فريق مركز شباب الخيارية تحقيق الإنتصارا، بالفوز على ضيفه فريق مركز شباب القباب، بهدفين دون رد، بينما حسم التعادل السلبى مباراة عزب أشمون وضيفه شباب الجمالية إستعاد منية النصر ذاكرة، الإنتصارات بفوز كبير خارج ملعبه، على فريق، جزيرة القباب بنتيجة ٥-٢.

فيما حقق سماد طلخا فوزا ثمينا أمام كفر الأطرش بهدفين مقابل هدف، وهى ذات النتيجة التى تغلب بها شها على ضيفه الشال والمنشية.

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ترتيب فرق المحموعة الأولى:

١-شباب بلقاس ١٦ نقطة

٢- شباب ميت غمر ١٤ نقطة

٣- شباب أجا ١٣ نقاط

٤- ميت غمر ١٢ نقاط

٥- بطره ١٠ نقاط

٦-المعصرة ٧ نقاط

٧- شباب السنبلاوين ٦ نقاط

٨- أتحاد السنبلاوين ٦ نقاط

٩- شاوه ٦ نقاط

١٠- طلخا ٤ نقاط

١١- الستامونى نقطتين

ترتيب فرق المجموعة الثانية:

١- شباب الخيارية ١٩ نقطة

٢- ميت سلسيل ١٥ نقطة

٣- شها ١٣ نقاط

٤- منية النصر ١٣ نقاط

٥-شباب الجمالية ١٢ نقطة

٦-عزب أشمون ٧ نقاط

٧- سماد طلخا ٧ نقاط

٨- كفر الأطرش ٦ نقاط

٩- القباب الصغرى ٣ نقاط

١٠- جزيرة القباب ٣ نقاط

١١- الشال والمنشية نقطتين