رياضة | ريال مدريد ضد أتلتيكو.. زيدان لا يخسر في النهائيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ضد أتلتيكو.. زيدان لا يخسر في النهائيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمثل المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، ضمانة نجاح بالنسبة للفريق "الملكي"، في ظل فوزه بجميع النهائيات التي خاضها كمدرب لـ"الميرينغي".

ويواجه زيدان تحدياً جديداً بخوض نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد في السعودية الأحد المقبل.

وخرج المدرب منتصراً من كل المباريات النهائية الحاسمة التي خاضها ريال مدريد تحت إمرته منذ وصوله إلى رئاسة جهازه الفني في يناير(كانون الثاني) 2016.

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وبعد شهور من بداية مشواره كمدرب للفريق الأول للملكي، ودون خبرة في دوري الأبطال، فاز بلقب "التشامبيونز ليغ" عقب تغلب الريال على "الأتلتي" في ميلانو موسم 2015-2016 وهو ما تكرر مرتين آخرتين متتاليتين أمام يوفنتوس في كارديف وليفربول بكييف.

بالإضافة إلى ذلك، فاز زيدان بلقب الدوري المحلي ومرتين بكأس السوبر الأوروبي ومرة بكأس السوبر الإسباني أمام برشلونة ومرتين بمونديال الأندية.

ويمكن أن يحرز زيدان في السعودية لقبه العاشر كمدير فني للريال مدريد، عندما يواجه "الروخيبلانكوس" في جدة الأحد المقبل.