رياضة | بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الأهلي لملاقاة نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في ضم واحد من الأسماء غير المعروفة للجماهير إلى القائمة الإفريقية بعد قيد الوافد الجديد للقلعة الحمراء، محمود عبد المنعم كهربا.

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ويرغب فايلر في ضم المدافع الشاب، محمد عبد المنعم إلى قائمة الأهلي الإفريقية، خاصة بعد أن تعرض سعد سمير للإصابة في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بالجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وأعجب فايلر بمحمد عبد المنعم بعد أن رآه مع فريق الشباب وتحديدا أمام الزمالك ، ليقرر تصعيده للفريق الأول ومن ثم الرغبة في قيده إفريقيا.

ويتقاسم الأهلي صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط مع كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في حين يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي المجموعة.