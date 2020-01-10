رياضة | "الريان" يقود باروط للفوز على الشبان وسقوط إهناسيا بالقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الريان" يقود باروط للفوز على الشبان وسقوط إهناسيا بالقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم مباريات الاسبوع السادس بدورى القسم الرابع، في بنى سويف، حيث شهدت الجولة إحراز 12 هدف بعدما انتهت جميع المباريات بالفوز.

معلمين الوسطى نجح فى الانفراد بقمة المجموعة عقب نجاحه فى تحقيق فوز كبير على اهناسيا المدينة بنتيجة 1/5 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الواسطى .

فيما خسر بوش الرياضى مباراته أمام ضيفه مركز شباب الواسطى , وفشلت كتيبة بوش فى تحسين النتائج فى ظل تذيل المجموعة .

وفي مباراة نارية، سقط شبان بنى سويف، فى فخ الخسارة أمام مضيفه، فريق مركز شباب باروط ، بهدف نظيف أحرزه مصطفى صابر " الريان " بالدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع بالشوط الثانى

وأدار اللقاء الحكم، حسن نعمانى وعاونه محمود مصطفى ووائل كامل وراقبها جمال الفل، وحضرها صلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم .

فيما نجح مركز شباب الفشن بقيادة مديره الفنى محمد إمام فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه سمسطا بقيادة مديره الفنى الشاب أحمد رمضان ليواصل أبناء الفشن سلسلة النتائج الإيجابية. .

وخلال 6 جولات بمنافسات المجموعة احتفظ معلمين الواسطى بسجله الخالى من الهزائم فيما لم ينجح فريق مركز بوش فى تحقيق أي انتصار حتى الآن .

وكانت مباريات الجولة الخامسة بدورى القسم الرابع ببنى سويف قد أسفرت عن تعادل معلمين الواسطى أمام مركز شباب الواسطى سلبيا، بجانب تعادل اهناسيا ومركز شباب الفشن سلبيا .

فيما نجح مركز شباب باروط، فى تحقيق فوز على ضيفه بوش، بثنائية نظيفة، كما نجح الشبان المسلمين، فى تحقيق فوز على سمسطا الرياضى، بنتيجة 1/4 .

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ترتيب القسم الرابع .

1- معلمين الواسطى 14 نقطة

2 - شباب الفشن 13 نقطة

3 - اهناسيا 11 نقطة

4 - الشبان المسلمين 10 نقاط

5 - باروط 9 نقاط

6 - سمسطا الرياضى 6 نقاط

7 - الواسطى 5

8 - بوش صفر