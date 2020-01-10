رياضة | المصري يعلن قائمته لمواجهة بيراميدز بالكونفدرالية

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هذا وقد أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق عن قائمة لاعبيه المنتظمين في المعسكر والتي تضم 21 لاعبًا من بينهم الثنائي غير المقيد أفريقيا محمد جابر والايفواري شيخ موكورو واللذين يتم تجهيزهما لخوض مباريات الفريق المقبلة بالدوري والكونفيدرالية ، وإلى جوار جابر وموكورو جاءت القائمة على النحو التالي :
في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.
في خط الظهر : أحمد شوشة ، محمود حمد ، عمر كمال عبد الواحد ، كريم العراقي ، سعيدو سيمبوريه ،بهاء مجدي.
في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقى ، حسن علي ، اسلام عطية ، أحمد عادل ميسي ، حجاج عويس ، أحمد ياسر ، مفتاح طقطق.
في خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو.