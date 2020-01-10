رياضة | نجم ريال مدريد يكشف كواليس أول لقاء له مع مورينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يكشف كواليس أول لقاء له مع مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كاسيميرو نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي عن أول لقاء جمعه بجوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لتوتنهام.

وكان كاسيميرو انتقل من ساو باولو البرازيلي إلى ريال مدريد في يناير 2013 عندما كان مورينيو مديرًا فنيًا للفريق الملكي والذي رحل عنه في صيف 2013 إلى تشيلسي قبل أن يتولى تدريب مانشستر يونايتد ثم توتنهام حاليًا.

وقال كاسيميرو في تصريحات نشرتها مجلة Revista Libero:"مورينيو تحدث معي في الفندق وقبل أول ظهور لي بقميص ريال مدريد وقال لي أنا أعرفك وأعرف من تكون تدخل بقوة في أول كرة، فجماهير البرنابيو تحب ذلك".

وأضاف: "أتذكر أني غادرت غرفة الفندق ويتملكني شعور بأني أفضل لاعب وسط دفاعي في العالم".