رياضة | تريزيجيه يوجه رسالة لـ "رياض محرز" قبل لقاء أستون فيلا ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يوجه رسالة لـ "رياض محرز" قبل لقاء أستون فيلا ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي، عن مواجهة فريقه ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، موجهًا رسالة للجزائري رياض محرز نجم السيتي قبل مباراة الفريقين.

وقال "تريزيجيه" في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "رياض محرز لاعب كبير وفخر للعرب، ومباراة مانشستر سيتي ستكون قوية، وسعيد لرؤية "محرز" يوم الأحد المقبل وأتمني التوفيق لأستون فيلا بالمباراة".

ويتواجد فريق أستون فيلا بالمركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

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وكان الجزائري رياض محرز قد خسر جائزة الأفضل في إفريقيا خلال عام 2019، لحساب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، واحتل "محرز" المركز الثالث في ترتيب الأفضل في القارة السمراء خلف ثنائي الريدز "ماني" والمصري محمد صلاح.

ماذا قدم محمود تريزيجيه مع أستون فيلا هذا الموسم؟

ولعب محمود حسن "تريزيجيه" 23 مباراة مع أستون فيلا بالموسم الحالي (18 بالدوري الانجليزي – 4 بكأس الرابطة الإنجليزية – 1 بكأس الاتحاد الإنجليزي)، بواقع 1411 دقيقة لعب، وسجل 3 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على انذارين، وبطاقة حمراء وحيدة.