رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد الاتحاد| بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو Bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد الاتحاد| بث مباشر مباراة الزمالك ضد زيسكو Bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الرابعة"

شبيبة القبائل ضد الرجاء المغربي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الزمالك ضد زيسكو، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ22"

شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"

أمطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة الحزم ضد الشباب، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومباراة التعاون ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

النصر ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.