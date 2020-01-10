رياضة | شريف إكرامي يكشف عن تغييرات بلاتينيوم "المثيرة".. ويعلن موعد عودته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي يكشف عن تغييرات بلاتينيوم "المثيرة".. ويعلن موعد عودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار شريف، خلال المؤتمر الذي أقيم عصر اليوم في بولاوايو، إلى أن هناك تغيرات حدثت في صفوف الفريق المنافس، سواء باستقدام مدير فني جديد أو بعض اللاعبين، وهو أمر لن يفرق مع لاعبي الأهلي كثيرًا، خاصة أن هدفنا واضح ومحدد وهو الفوز.
وأكد حارس مرمى الأهلي أن اللاعبين يملكون خبرات كبيرة ويعرفون كيفية مواجهة الظروف، خاصة في المباريات الإفريقية.
وقال شريف إكرامي إنه يعاني من إجهاد في السمانة خلال الفترة الأخيرة، وهو السبب في ابتعاده عن المشاركة في التدريبات، وسوف يعود للمشاركة عقب عودة الفريق إلى القاهرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة المقرر إقامتها غدًا السبت في بولاوايو، ضمن الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.