رياضة | الريال ضد أتليتكو.. مارتينيز يدير ديربي مدريد لأول مرة في مسيرته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريال ضد أتليتكو.. مارتينيز يدير ديربي مدريد لأول مرة في مسيرته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الإسباني أعلن عن اسم الحكم الذي سيدير نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني والتي ستقام يوم الأحد المقبل في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأفادت التقارير الصحفية بأن كلا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد سيتقابلان في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام خارج إسبانيا لأول مرة بعد إقصائهما لفالنسيا وبرشلونة من الدور قبل النهائي على الترتيب.

وكشفت التقارير الصحفية أن الاتحاد الإسباني أعلن أن الحكم الدولي سانشيز مارتينيز سيقود المباراة التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سانشيز مارتينيز سيقود أول مباراة ديربي مدريد في مسيرته التحكيمية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مارتينيز المولود في مورسيا قد خاض أول موسم له قبل خمسة أعوام وأصبح حكماً دولياً في شهر يناير منذ عام 2017.

وأكدت التقارير الصحفية أن الاتحاد الإسباني أعلن أن إيجناسيو فيانويبا سيكون حكماً لتقنية الفيديو (الفار) وسيساعد مارتينيز كلا من راؤول كابانيرو مارتينيز وخوسيه جايجو جارسيا وجيلروم كوادرا حكماً رابعاً وسيساعد حكم الفار كلاً من سانتياجو خايمي وروبرتو دياز ودييجو باربيرو من داخل غرفة المراجعة.