رياضة | 3 صفقات كبرى من الدوري الإنجليزي إلى إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 صفقات كبرى من الدوري الإنجليزي إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي لمواصلة التدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، طمعاً في مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وذكر تقرير إنجليزي، نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريق إنتر ميلان يستهدف ضم ثلاثة لاعبين ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح النيرادزوري لضم الثلاثي: أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي، وكريستيان إيركسين صانع ألعاب توتنهام وآشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد.

وينتهى عقد الثلاثي بنهاية الموسم الحالي 2019/2020، وتبدو خيارات مثالية وزهيدة لتدعيم النيرادزوري هذا الموسم.

وتبدو الإضافة الأقوى هي صانع الألعاب كريستيان إيركسين، والذي يحتاجه أنطونيو كونتي بشدة، حيث قد لا تنتظر إدارة الفريق لنهاية الموسم وترضخ لشرط إدارة توتنهام بالحصول على 20 مليون يورو لضمه حالياً، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها، بالإضافة لرغبة العديد من الأندية في خدماته.

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كذلك الحال بالنسبة لجيرو، الذي يريده كونت بديلاً للثنائي الرهيب لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو في الخط الأمامي، وبالتالي قد تضطر إدارة النيرادزوري لجبله في يناير.

يختلف الأمر نسبياً بالنسبة لأشلي يونج،التي أشارت التقارير لأنه بالفعل إتفق على الإنضمام للإنتر، لكن في الصيف المقبل بالمجان عقب إنتهاء تعاقده مع اليونايتد، وتوقف مفاوضات تمديد التعاقد.

وبذلك سيواصل إنتر ميلان التسوق من إنجلترا، بعد أن أبرمت الإدارة صفقتين في مطلع الموسم، وهما نجمي مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

ويحتل إنتر ميلان صدارة الدور الإيطالي رفقة يوفنتوس برصيد 45 نقطة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق في الجولة الماضية على حساب نابولي بثلاثية مقابل هدف.