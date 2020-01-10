رياضة | ليفربول يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتحرك للتعاقد مع موهبة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مسئولو فريق ليفربول الإنجليزي للتحرك من أجل التعاقد مع موهبة الدوري الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم.

وأشارت تقارير انجليزية حسب موقع ‏"فوت ميركاتو"، إلى أن ليفربول يراقب الموهبة النيجيرية صامويل تشوكويزي جناح فريق فياريال الإسباني بعد المستويات المميزة الذي يقدمها اللاعب في الفترة الأخيرة.

ويسعى ليفربول لجلب اللاعب البالغ من العمر 20 عام، حيث أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 53,5 مليون باوند، ولكن يُعتقد الريدز بأن فياريال سيقبل بعرض قريب من 34 مليون باوند.

ويدخل فريق أولمبيك ليون الفرنسي في هذة الصفقة، حيث أبدى اىلريي اهتماما كبيرا باللاعب النيجيري في الفترة الأخيرة، ولكن الفريق غير قادر على دفع قيمته المرتفعة.