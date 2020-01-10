رياضة | أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبيدال يتحرك للتعاقد مع خليفة فالفيردي.. والاسم القادم "مفاجأة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن هزيمة برشلونة أمام أتليتكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، عجلت بنهاية مستقبل فالفيردي مع النادي الكتالوني.

برشلونة خسر بثلاثية مقابل هدفين أمام أتليتكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، رغم تقدمه حتى الدقيقة 80 من المباراة.

راديو كتالوينا كشف عن سفر الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة وأوسكار جارو المدير التنفيذي، إلى قطر من أجل التفاوض مع تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري لتدريب الفريق.

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الإذاعة الكتالونية زعمت أن بعد هزيمة برشلونة بالأمس، أصبح مستقبل فالفيردي على المحك داخل كامب نو.

وأوضحت الإذاعة أن هناك انقسام كبير داخل أروقة برشلونة على مستقبل فالفيردي على رأس القيادة الفنية للفريق.

وتولى فالفيردي تدريب برشلونة في يوليو 2017 بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، مع بند يتيح التجديد لمدة عام إضافي.