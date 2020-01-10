رياضة | قبل مواجهة زيسكو.. ماذا يفعل الزمالك في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة زيسكو.. ماذا يفعل الزمالك في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بنادي الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره زيسكو يونايتد الزامبي مساء اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 / 2020.

تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الزمالك ونظيره زيسكو يونايتد الزامبي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على ملعب "السلام".

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط، خلف فريق مازيمبي الكونغولي المتصدر برصيد 7 نقاط، بينما يتساوي فريق زيسكو يونايتد الزامبي مع أول أغسطس الأنجولي في رصيد النقاط ويمتلك كل منهما نقطتين فقط.

ماذا يفعل الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات الإفريقي؟

وتحمل مباراة اليوم رقم 10 للزمالك في الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على مدار تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، حيث سبق وخاض الفارس الأبيض 9 مباريات في هذه الجولة بالبطولة القارية، حقق 3 انتصارات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، مما يهدد "أبناء ميت عقبة" في مباراة الليلة ضد زيسكو الزامبي.

وجاءت نتائج الزمالك في الجولة الرابعة بالبطولة الإفريقية كالتالي:

- 1997: الزمالك 0 – 2 فيروفيارو الموزمبيقي

- 2002: الزمالك 3 – 0 كوستا دي سول الموزمبيقي

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- 2005: الزمالك 2 – 1 الترجي التونسي

- 2008: الزمالك 0 – 3 أسيك ميموزا

- 2011: الزمالك 1 – 2 مازيمبي الكونغولي

- 2013: الزمالك 2 - 1 أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي

- 2014: الزمالك 0 – 0 مازيمبي الكونغولي

- 2016: الزمالك 0 – 1 ماميلودي صنداونز

- 2017: الزمالك 0 – 2 اتحاد الجزائر

يذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات الإفريقي، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1 في اللقاء الذي أقيم في زامبيا، يوم 28 ديسمبر الماضي.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب من حسم تأهله لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.