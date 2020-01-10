شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه فايلر: جاهزون لمواجهة بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، خاصة أنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس، بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة، بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير الفني.
وأضاف فايلر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي أمام بلاتينيوم، المقررة غدا السبت، أن الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ناتجة عن ضغط المباريات، وخوض عدد كبير من اللقاءات خلال فترة زمنية قصيرة.
وأكد: «لكن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين قادرين على تعويض هذه الغيابات،وهناك عددًا من اللاعبين حصل على فرصته في اللعب بعد هذه الإصابات».
وقال فايلر إن الأهلي استعد جيدًا لتلك المباراة، رغم طول الرحلة من القاهرة إلى بولاوايو، حيث إن الهدف هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.
وأشار المدير الفني للأهلي إلى إن الأجواء في إفريقيا تحيط بها ظروف صعبة، لكن الأهلي يمتلك خبرات قادرة على تخطي الصعاب. وأكد فايلر جاهزية مروان محسن للمباراة بعد شعوره ببعض الآلام في القدم.
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