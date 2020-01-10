شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يشيد بنجاح تنظيم حفل الأفضل في إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم السابق، عن سعادته بالنجاح المذهل الذي تم تحقيقه، بعد استضافة منطقة سهل حشيش بالغردقة، حفل الأفضل بإفريقيا، عن العام المُنقضي.

ووجه عميد لاعبي العالم شكره إلى كامل أبوعلي، المسؤول عن تنظيم الحفل، بعدما نجح في خروج الحفل بالشكل الذي يليق بالشعب والأمة المصرية.

وكتب قائد الفراعنة السابق، رسالة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا «كل التقدير والاحترام للأخ والصديق كامل أبوعلي، بعد النجاح الباهر في إظهار الوجه الجميل المُبهر لبلدنا الحبيب مصر في حفل الأفضل في إفريقيا 2019، شكرًا كامل أبوعلي».

كان السنغالي ساديو ماني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي، متفوقًا على المصري محمد صلاح زميله بالفريق، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.