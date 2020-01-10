شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يتحدث عن عودة الجماهير وتطبيق الـVAR والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، إن «جبلاية» كان وسيظل مرحباً بجميع الأندية، وبالتشاور في كل ما يتعلق بأمور اللعبة.

وأشار «الجنايني» إلى أن اجتماع الأمس مع عدد من رؤساء ومسؤولي أندية الدوري الممتاز، جاء في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد مع أنديته، وبناء على ذلك تم اللقاء فور طلب النائب محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، ذلك.

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وأضاف «الجنايني» أن الحوار كان مثمراً لوحدة الهدف بين الاتحاد والأندية، خاصة فيما يتعلق بأمور المسابقة والتحكيم، الذي كان محور اهتمام اللجنة منذ قدومها، وتسير وفق الخطة الموضوعة لتطويره والمعلنة منذ اليوم الأول لعمل اللجنة، وفي مقدمتها تطبيق تقنية VAR مع بداية الدور الثاني.

وقال «الجنايني» إن المجتمعين اطمأنوا للترتيبات التي يستعد الاتحاد لتطبيقها خلال الأيام المقبلة عن طريق إدارة المسابقات، باستحداث وجود منسقين عامين ومنسقين إعلاميين لمباريات الدوري، والتي تأتي في إطار مواكبة التحديثات والتطوير الواجبة في ملاعب كرة القدم.

كما أشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى أمور كثيرة خارج إطار المسابقة، مثل لائحة النظام الأساسي، حيث تلاقت وجهات النظر في كثير من البنود، في ظل انفتاح أعضاء اللجنة على مسؤولي الأندية ممن حضروا الاجتماع، أو الذين لم تشملهم دعوة رئيس الاتحاد السكندري، أو الذين ستجمعه بهم لقاءات مماثلة مستقبلاً.

وأوضح الجنايني أن الجهود الخاصة بإعادة الجماهير إلى المدرجات تستلزم تضافر كل الجهود من جميع الجهات سواء الأمن والأندية وليس اتحاد كرة القدم فقط باعتبار أن القرار في ذلك الشأن لا يعود لاتحاد الكرة.