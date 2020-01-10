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السبب وراء رفض فيرنر الانتقال لليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

افادت بعض التقارير  الإنجليزية، عن سبب رفض الدولي الالماني تيمو ​فيرنر​ مهاجم ​لايبزيغ​ الانتقال إلى صفوف ​​، الصيف الماضي.

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وكان فيرنر قريبًا من الرحيل عن صفوف لايبزيغ الصيف الماضي، حيث ارتبط بلانتقال الى عدة اندية ابرزهم بايرن ميونيخ وليفربول.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنكليزية، فان فيرنر رفض فكرة الانضمام إلى ليفربول منذ العام الماضي، وذلك خشية ان يكون مجرد لاعب في الفريق في ظل امتلاك الريدز للثلاثي المخضرم صلاح ماني وفيرمينو".

ويحتل فيرنر وصافة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 18 هدفًا، بفارق هدف واحد عن ليفاندوفسكي صاحب الصدارة.

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