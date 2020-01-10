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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا



يحل النادي الأهلي غدا السبت ضيفا ثقيلا على بطل زيمبابوي فريق بلاتينيوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، سعيا للاستمرار في المنافسة على الصعود من دور المجموعات في ظل الصراع الشرس بين ثلاثة فرق أنهت أدوار الذهاب بنفس الرصيد من النقاط.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، كما في معظم ملاعب القارة السمراء التي لا تتوفر بها أضواء كاشفة تسمح بخوض المباريات ليلا.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا



وفاز الأهلي في مباراته السابقة على نفس الفريق في مصر بنتيجة هدفين دون مقابل، ويطمح في العودة من زيمبابوي بالنقاط الثلاثة التي تجعله مستمرا في المنافسة على الصعود.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم



وتذاع مباراة الأهلي وبلاتينيوم بصورة حصرية عبر شبكة قنوات «بي إن سبورت» المشفرة فضائيا، يوكون البث على التردد الأرضي من حق صاحب الضيافة فقط.

موعد مباراة النجم والهلال في دوري أبطال أفريقيا



وفي نفس اليوم وتحديدا في التاسعة مساء تقام المباراة الأخرى في المجموعة حين يستضيف النجم الساحلي التونسي الهلال السوداني، بعد أن حقق الفريق السوداني مفاجأة في المباراة الأخيرة وفاز على الفريق التونسي ليشعل الصراع على الصعود في المجموعة.

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فايلر: الأهلى قادر على تعويض أى غيابات وتحقيق الفوز

قال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلى، إن فريقه جاهز لتلك لمواجهة بلاتينيوم، وأنه بات يدرك كل كبيرة وصغيرة عن المنافس بعدما سبق ولعب ضده في الجولة السابقة بجانب علمه ببعض التغييرات التي طرأت عليه سواء برحيل لاعبين أو المدير فني وهو ما يضعه فى حسابات جيدة قبل مواجهة الغد.

بعثة الأهلى تصل ولاية بولاوايو لمواجهة بلاتنيوم

وصلت بعثة فريق الاهلي ولاية بولاوايو منذ قليل ولاية بولاوايو التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم غدا السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وسبق سمير عدلي، المدير الإداري البعثة إلى ولاية بولاوايو بـ 24 ساعة؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر اليوم على ملعب المباراة.