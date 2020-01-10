شكرا لقرائتكم الإنتاج يسابق الزمن لتمديد عقود هذا الثلاثى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جهودا مكثفة خلال الساعات الحالية من أجل إنجاز ملف تمديد عقود الثلاثى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى لاعبين الانتاج الحربى ، لاسيما أن الثلاثى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى ، وتوصلت اللجنة لاتفاق شفهى مع معاذ الحناوى على تمديد تعاقده لمدة موسمين قادمين ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقد الجديد، بينما لايزال الثنائى شديد قناوى والبدرى فى مرحلة دراسة العرض .

ويأتى هذا التحرك من إدارة الانتاج الحربى للحفاظ على قوام الفريق الأساسى لاسيما أن الثلاثى السابق من أهم العناصر المؤثرة فى تشكيلة الفريق ، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا .

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بعيداً عما سبق حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى من انتفاضة فريق وادى دجلة الذى حقق فوزه الثانى فى المسابقة بمباراته الاخيرة على حساب سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، بينما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويواصل فريق الإنتاج الحربى تدريباته بشكل يومى استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة عصر الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت فى اطار منافسات الجولة 13 للدوري.

وللمرة الخامسة على التوالي، تنتهي مواجهات الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي بالتعادل، بالمباراة التي جمعتهما على ستاد حوض الدرس بالسويس، حيث تقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطيني محمود وادي ، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 في المواسم المكتملة، ورقم 95 في الدوري ، التعادل رقم 504 للمصري في الدوري، ورقم 489 في مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج.

وسجل باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربى ثاني أهدافه هذا الموسم فى شباك المصرى البورسعيدى،والهدف رقم 11 بقميص الإنتاج الحربي، ورقم 50 في مسابقة الدوري.