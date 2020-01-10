شكرا لقرائتكم الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وبدأ مران الأهلي ببعض التدريبات البدنية ثم بعض الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، ثم فقرات خاصة للتدريب على الكرات العرضية، واختتم المران بفقرة خاصة بالتصويب على المرمى وأشرف فايلر على بعض الجمل والخطط التى ينوي تطبيقها في مباراة الغد بحثاً عن النقاط الثلاثة من أجل الصعود إلى قمة المجموعة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

Advertisements

وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايى، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

وأشاد محمد فهمى، السفير المصرى فى زيمبابوى، باحترافية مسئولى الأهلى فى التنسيق المبكر بشأن حضور الفريق لهرارى لمواجهة بلاتنيوم ستارز السبت بولاية بولاوايو ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وأكد السفير أن أول مكالمة بين السفارة ومسئولى الأهلى بتاريخ 11 ديسمبر الماضى تلاها العديد من المكالمات حول التنسيق بشأن كافة الامور سواء فندق الاقامة أو ملاعب التدريب والتنقل من هرارى إلى بولاوايو والعودة وكذلك كل الأمور المتعلقة بيوم المباراة.