شكرا لقرائتكم محمد فضل يكشف موعد تدريب الحكام على تقنية var ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيصل القاهرة يوم الأحد المقبل من أجل تدريب الحكام على استخدام تقنية حكم الفيديو var، والتى سيتم العمل بها مع بداية الدور الثاني للدوري فى فبراير المقبل.

تابع فضل من المقرر أن يقوم مندوب الفيفا بتدريب 52 حكم على استخدام تقنية الفيديو لمدة 28 يوما.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم استلام المعدات الخاصة بتقنية الـvar بعد إنهاء الإفراج الجمركي عنها من مطار القاهرة مساء أمس الخميس .

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أضاف فضل تقنية الـ var ستساعد الحكام فى الدوري المصري على إنهاء العديد من الازمات و الإنتقادات التى كانت توجه لهم و الأخطاء التى كانت تشهدها بعض المباريات بدون قصد ، وسيكون تطبيق التقنية إضافة للكرة المصرية كأول دولة تطبق نظام الفار فى الكرة الأفريقية و أن تطبيق تقنية " VAR" خلال مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى أمر نهائى، وأنهم ينتظرون موافقة وزارة الشباب و الرياضة والجهات المعنية فقط عقب الاتفاق مع أحد الشركات العالمية لمدة 3 سنوات ونصف.

وأوضح محمد فضل أن الأيام القليلة المقبلة سوف يتم تدريب 50 حكما على التعامل مع تقنية " VAR" وهذا تم بالتنسيق مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ويجهز مسؤولو الجبلاية لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور الثاني للدوري.. وحدد اتحاد الكرة يوم 13 يناير الجاري موعداً لبدء تدريب الحكام على تقنية الفيديو تمهيدا لتطبيقها في الدوري الثاني.

ويستضيف ستاد القاهرة التدريبات الخاصة بتقنية الفيديو، بعدما أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع شركة اسبانية التي تولت تطبيق التقنية في أمم أفريقيا 2019 للكبار.

قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـvar فى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020 وتم إخطار وزارة الشباب و الرياضة بهذا الأمر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر وأيضاً الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي والشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا، لاختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري.