شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يستكمل برنامجه التأهيلى فى زيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي في المران الرئيسي للأهلي بمدينة بولاوايو قبل مواجهة بلاتينيوم ، حيث يستكمل الحارس الدولى برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام السمّانة التى طاردته مؤخراً وحرمته من تدريبات الفريق الجماعية.

وكانت بعثة الأهلي، قد وصلت ولاية بولاوايو التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر غداً قادمة من هراري حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه لولاية بولاوايو ظهر اليوم ؛ استعدادا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي غدا السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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فيما خصص رينيه فايلر المدير الفني للفريق خصص فقرة للتصويب على المرمى في مران الفريق على ملعب بابا فيلز ماندافا الذي يحتضن لقاء فريقه أمام بلاتينيوم.

وضم فايلر 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايى، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا.

وأشاد محمد فهمى، السفير المصرى فى زيمبابوى، باحترافية مسئولى الأهلى فى التنسيق المبكر بشأن حضور الفريق لهرارى لمواجهة بلاتنيوم ستارز السبت بولاية بولاوايو ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وأكد السفير أن أول مكالمة بين السفارة ومسئولى الأهلى بتاريخ 11 ديسمبر الماضى تلاها العديد من المكالمات حول التنسيق بشأن كافة الامور سواء فندق الاقامة أو ملاعب التدريب والتنقل من هرارى إلى بولاوايو والعودة وكذلك كل الأمور المتعلقة بيوم المباراة.