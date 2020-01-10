شكرا لقرائتكم الجناينى: نسعى لتطبيق VAR بدءا من الدور الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن اجتماع الأمس مع عدد من رؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز جاء في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد مع أنديته ، وبناء على ذلك تم اللقاء فور طلب النائب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لذلك ، وكان وسيظل اتحاد الكرة مرحبا بجميع الأندية والتشاور في كل ما يتعلق بأمور اللعبة انطلاقا من أننا جميعا أسرة واحدة.

وقال الجنايني فى تصريحات للموقع الرسمى للجبلاية، إن المجتمعين اطمئنوا للترتيبات التي يستعد الاتحاد لتطبيقها خلال الأيام المقبلة عن طريق إدارة المسابقات باستحداث وجود منسقين عامين ومنسقين إعلاميين لمباريات الدوري ، والتي تأتي في إطار مواكبة التحديثات والتطوير الواجبة في ملاعب كرة القدم. Advertisements

كما أشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن الاجتماع تطرق إلى أمور كثيرة خارج إطار المسابقة مثل لائحة النظام الأساسي ، حيث تلاقت وجهات النظر في كثير من البنود في ظل انفتاح أعضاء اللجنة على مسئولي الأندية ممن حضروا الاجتماع أو الذين لم تشملهم دعوة رئيس الاتحاد السكندري أو الذين ستجمعنا بهم لقاءات مماثلة مستقبلا.

وأوضح عمرو الجنايني أن الجهود الخاصة بإعادة الجماهير إلى المدرجات تستلزم تضافر كل الجهود من جميع الجهات سواء الأمن والأندية وليس اتحاد كرة القدم فقط باعتبار أن القرار في ذلك الشأن لا يعود لاتحاد الكرة.