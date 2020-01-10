شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة حرس الحدود بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: الهانى سليمان وحسين تيمور

خط الدفاع: كريم يحيى ومحمد كوفى وأحمد فتوح ومحمود معاذ وأحمد جمال ومحمد الترهونى وخالد محمد.

خط الوسط: فوزى الحناوى ومحمد نادى وأحمد سلامه وأحمد حمص ويوسف ديوب ومحمود حليمو واسلام جمال وناصر ماهر

خط الهجوم: حسام حسن ورونالد وانجا وأحمد حسن مكى.

Advertisements

وأعلن نادى سموحة عبر تويترفى بيان رسمي للنادي رحيل الجهاز الفنى لفريق الكرة بقيادة حسن حسن عقب المباراة المقبلة أمام حرس الحدود فى بطولة الدورى المصرى .

ووجه مسئولو سموحة رسالة إلى الجهاز الفنى قائلا " التوأم يتقدمان بإستقالتهما من القيادة الفنية للفريق على ان تكون مباراة حرس الحدود القادمة هي الأخيرة لهما مع الفريق، شكراً لكما على كل ما قدمتماه للنادي ونتمنى لكما دوام التوفيق " .

وكان فريق وادى دجلة قد نجح في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على سموحة 3 / 2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة .

اقترب خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك من قيادة فريق سموحة خلال الفترة المقبلة خلفاً للتوأم حسام و إبراهيم حسن بعد تقدمهما بإستقالة مؤخراً من قيادة الفريق.

ويتواجد أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق ضمن المرشحين لقيادة فريق سموحة كمدرب عام تحت قيادة خالد جلال بناء على رغبة الأخير الذى يرغب فى التعاون مع جهاز فني قوي ، بينما جاء أسامة نبيه المدرب المساعد في جهاز الفني للمنتخب الوطني سابقًا من ضمن الاسماء الرشحة أيضا لتولى مهمة الفريق السكندرى .